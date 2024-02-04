ALSİAD'a yeni başkan seçildi

ALSİAD'TA yapılan genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığına başarılı iş insanı, Esmeralda Real Estate’in sahibi Emrah Cezirioğlu oy birliği ile seçildi.

Seçim sonrası yeni başkan Cezirioğlu, görevi devraldığı Ali Kamburoğlu ve yönetimine emekleri ve ALSİAD’a olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Cezirioğlu, "ALSİAD, Alanya’mızda ticaretin ve ekonominin nabzını tutan, en saygın iş insanlarını barındıran, siyasetten tam bağımsız, Alanya’ya fayda sağlamak için uğraş veren, en önde gelen derneklerden biridir. 2024 yılı ekonomik olarak zor geçmesini beklediğimiz yıllardan birisi olmasına rağmen, güçlerimizi birleştirerek, birbirimizi destekleyerek hep birlikte aşacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yönetimimizle birlikte faydalı işler yapmayı, derneğimizi daha da iyi yerlere taşımayı hedefliyoruz. Şahsım ve yönetimim adına bu görevi bizlere layık gördüğünüz için teşekkür eder, saygılar sunarım" dedi.

Genel kurul sonrası eski yönetim yeni yönetime başarı diledi.



İŞTE ALSİAD'IN YENİ YÖNETİMİ

1. Emrah CEZİRİOĞLU

2. Cengiz YELKEN

3. Ahmet ÖZ

4. Mehmet USLU

5. Nevzat TUNCER

6. Serkan KIRAÇ

7. Hilal USTA

8. Selman SEZEN

9. Ali ORKAN

10. Melike PALA

11. Mehmet ALDEMİR

12. Ali CANTEZ

13. Mustafa GİRENES