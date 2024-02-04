İhbar hattımıza gelen görüntülerde kadınlı erkekli bir grup şahsın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açtığı görüldü.

İhbarcı vatandaş seçime yaklaşırken bu tür şahısların her türlü provokasyona açık olan Alanya'nın huzur ve sukünuna yönelik bir suikastte bulunmasından endişe ediyor.