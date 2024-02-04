04 Şub 2024 - 20:46- Asayiş G:

Alanya'da Kürdistan bayrağı açtılar: Bunlar ne yapmak istiyor?

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Alanya'da meydana gelen olayda, kadınlı erkekli bir grup şahsın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açtığı görüldü. Vatandaşlar yetkililere 'Bunlar ne yapmak istiyor müdahale edin' çağrısında bulundu

Alanya'da Kürdistan bayrağı açtılar: Bunlar ne yapmak istiyor? mask
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İhbar hattımıza gelen görüntülerde kadınlı erkekli bir grup şahsın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açtığı görüldü.

İhbarcı vatandaş seçime yaklaşırken bu tür şahısların her türlü provokasyona açık olan Alanya'nın huzur ve sukünuna yönelik bir suikastte bulunmasından endişe ediyor.

# Alanya, Gelen, ihbar

04 Şub 2024 - 20:46 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Kızılkule - Güvenlik güçleri anında müdahale etmeli

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 21:14

Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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