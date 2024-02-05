Giyim eşyası satın alınacak

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

MELAS İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yazlık Kıyafet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/124688

1-İdarenin a) Adı : MELAS İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ b) Adresi : YUKARI PAZARCI MAH. 4010 SOK 1 07600 MANAVGAT/ANTALYA c) Telefon ve faks numarası : 2427420767 - 2427420765 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Yazlık Kıyafet Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 80 Kalem Muhtelif Yazlık Kıyafet Alınması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : MELAS İNŞ.TUR.TAŞ.TİC. AŞ. Y.PAZARCI MAH. 4010 SOK. NO:2/Z02 MANAVGAT ANTALYA ç) Süresi/teslim tarihi : İhale üzerinde kalan istekli üretime geçmeden önce talep edilen ürünlere ait numuneleri şirketimize getirecek ve Şirketimizin Onayı alındıktan sonra üretime geçecektir. Kıyafetlerin ölçüleri yüklenici tarafından alınacaktır. Ölçüye göre üretimi yapılan bütün kıyafetler, Şirketimiz tarafından verilecek müdürlüklere ait personel listelerine göre ayrılarak ambalajlanacak ve her kıyafetin üzerine kime ait olduğu yazılacaktır. İhalesi konusu malların tamamı, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işin başlama tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günü içinde teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.02.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Y.Pazarcı mah. 4010 Sok. No: 2 / Z 02 Manavgat/ Antalya

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.