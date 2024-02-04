TOPLAM 18 bin 192 kişinin katıldığı ankette 5 bin 55 oy alan Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, yüzde 27.8 ile birinci çıkarken, 4 bin 945 oy alan İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin yüzde 27.2 ile ikinci, 4 bin 708 oy olan CHP Adayı Osman Özçelik yüzde 259 ile üçüncü çıktı. Gelecek Partisi Adayı Mevlüt Demir bin 214 oy, Zafer Partisi Adayı Dr. Tahsin Biner bin 398 oy, Bağımsız Aday Haydar Yıldız da 872 oy aldılar.