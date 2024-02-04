04 Şub 2024 - 19:34- Siyaset G:

Alanya'da anketten 3'lü yarış çıktı: İşte sonuçlar

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Yeni Alanya'nın yaptığı dev ankette Alanya Belediye Başkan Adayları Adem Murat Yücel, Mehmet Şahin ve Osman Özçelik arasındaki kıyasıya yarış dikkat çekti

Alanya'da anketten 3'lü yarış çıktı: İşte sonuçlar mask
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TOPLAM 18 bin 192 kişinin katıldığı ankette 5 bin 55 oy alan Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, yüzde 27.8 ile birinci çıkarken, 4 bin 945 oy alan İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin yüzde 27.2 ile ikinci, 4 bin 708 oy olan CHP Adayı Osman Özçelik yüzde 259 ile üçüncü çıktı. Gelecek Partisi Adayı Mevlüt Demir bin 214 oy, Zafer Partisi Adayı Dr. Tahsin Biner bin 398 oy, Bağımsız Aday Haydar Yıldız da 872 oy aldılar. 

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04 Şub 2024 - 19:34 - Siyaset

Mahreç  Ramazan Özdemir

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emekliler. - Peki Alanya'da emeklileri düşünen kim ve ne vaad ediyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 20:44

Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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