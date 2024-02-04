04 Şub 2024 - 19:24- Ekonomi G:

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber! Kök maaş zammı tarihi belli oldu!

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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği kök maaş zammı için tarih belli oldu! Zamlar şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. En Düşük Emekli Maaşı 10 Bin TL’ye Çıkıyor!

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber! Kök maaş zammı tarihi belli oldu! mask
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Ocak ayında yapılan zammın ardından en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin TL’ye yükseldi. Şubat ayında ise ek zam farkları hesaplara yatırılacak. Bu sayede, en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye tamamlanacak.

Seçim Öncesi Emeklilere Ek Zam Müjdesi!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, seçim yaklaştıkça emeklilere yönelik ek bir zammın gündeme gelebileceğini ve en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine (17 bin 2 TL) çıkarılabileceğini ifade ediyor.

Emekli Aylıklarında Yeniden Düzenleme Bekleniyor!

Ete, emekli aylıklarının tamamen yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve sadece enflasyon kaynaklı bir sıkıntının olmadığını belirtiyor. 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı kanun gereği, 2000 sonrası emeklilere de 2000 öncesine yapılan intibak gibi bir zam verilmesi gerektiği ve bunun Temmuz ayına kadar yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı’ndan Emeklilere Müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan etmesi ve seçim öncesi emeklilere yönelik bir düzenleme yapılması bekleniyor.

Emeklilerin Beklentileri:

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması
Emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesi
2000 sonrası emeklilere 2000 öncesine yapılan intibak gibi bir zam verilmesi

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04 Şub 2024 - 19:24 - Ekonomi

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