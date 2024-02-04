CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün İstanbul ekibi Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı. Turuncu yeşilli takım, puan ya da puanlar kazanma hedefiyle gittiği Kasımpaşa deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak 3 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Maçta ilk gol Alanyaspor'dan geldi. 28. dakikada Furkan Bayır'ın şutunu savurmak isteyen Forozo, topu kendi ağlarına gönderdi ve turuncu yeşilli ekip deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi Kasımpaşa 36'da Gökhan Gül'ün golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. İlk yarıda soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle giren Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda istediği baskıyı kuramayınca 59. dakikada Fall'ın golüyle 2-1 geriye düştü. Alanyaspor kalan dakikalarda aradığı beraberlik golünü bulamayınca sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Turuncu yeşilliler bu skorla 27 puanda kalırken, Kasımpaşa ise puanını 35'e yükseltti.
04 Şub 2024 - 10:05- Spor Güncelleme:
Alanyaspor İstanbul'da kayıp: 2-1
Trendyol Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'ya konuk olan Corendon Alanyaspor, 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Alanyaspor'un tek golünü kendi kalesine Porozo atarken, ev sahibi ekibin gollerini Gökhan Gül ve Mamadou Fall kaydetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.