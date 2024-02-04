Alanyaspor İstanbul'da kayıp: 2-1

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün İstanbul ekibi Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı. Turuncu yeşilli takım, puan ya da puanlar kazanma hedefiyle gittiği Kasımpaşa deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak 3 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Maçta ilk gol Alanyaspor'dan geldi. 28. dakikada Furkan Bayır'ın şutunu savurmak isteyen Forozo, topu kendi ağlarına gönderdi ve turuncu yeşilli ekip deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi Kasımpaşa 36'da Gökhan Gül'ün golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. İlk yarıda soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle giren Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda istediği baskıyı kuramayınca 59. dakikada Fall'ın golüyle 2-1 geriye düştü. Alanyaspor kalan dakikalarda aradığı beraberlik golünü bulamayınca sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Turuncu yeşilliler bu skorla 27 puanda kalırken, Kasımpaşa ise puanını 35'e yükseltti.