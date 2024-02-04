Alanya'nın Efeleri Kanarya'ya diş geçiremedi: 0-3

BRAND Group Alanya Belediyespor, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde bugün ligin güçlü ekibi Fenerbahçe Parolapara'yı Atatürk Spor Salonu'nda konuk etti. Ligdeki ilk sezonunda Avrupa'yı hedefleyen ve son haftalarda zirveyi zorlayan kırmızı beyazlı ekip, rakibine 3-0'lık skorla boyun eğdi. Konuk ekip Fenerbahçe maçta ilk seti 22-25 alarak 1-0 öne geçti. Brand Group Alanya Belediyespor, ikinci sette istediği sayıları alamayınca 19-25 mağlup oldu ve skor Fenerbahçe lehine 2-0'a geldi. Fenerbahçe, üçüncü ve son sette hata yapmadı. Son seti 19-25 kazanan sarı lacivertli ekip, mücadeleyi de 3-0 kazandı. Brand Group Alanya Belediyespor bu sonuçla 32 puanda kalarak 5. sıraya geriledi. Fenerbahçe ise 49 puana yükselerek 50 puanlı lider Halkbank'ı takibini sürdürdü.