Şahin'e Güzelbağ'da coşkulu karşılama

Geçtiğimiz hafta sonu Şıhlar, Fakırcalı ve Kocaoğlanlı Mahallelerindeki programlara katılan Şahin, bugün Güzelbağ Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşku ve sevgi gösterisi ile karşılanan Şahin, tüm mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşıp, sohbet ederek beklentilerini dinledi.



AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ İLE KIRSALIN SAĞLIK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Program kapsamında mahalle sakinlerine yaptığı konuşma ile sağlık, altyapı ve çevre gibi konular başta olmak üzere projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, vatandaşlara da söz vererek onların beklenti ve önerilerini dinledi. Vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı. Şahin konuşmasında, “Her zaman yaptığımız gibi şeffaf ve katılımcı bir anlayış ile her bir vatandaşımızın fikirlerini dinleyerek Alanya’mızda hizmet girmeyen nokta bırakmayacağız. Alanya’mızın sorunlarına ve çözümlerine hakimiz. Mahalle muhtarlarımız ile yıllardır iletişim halindeyiz. Batı Mahalle Muhtarlarımız özellikle yaylalarında yaşanan sağlık sorunlarını bizim çözebileceğimize inandılar. Bizden talep ettiler. Bizde “Önce Sağlık, Çünkü Önce İnsan” diyerek hiçbir görevde olmadığımız halde söz verdiğimiz gibi ambulansımızı bölge halkımızın hizmetine sunduk. Göreve geldiğimiz zaman özellikle sağlık konusunda, kuracağımız “Aile Sağlık Merkezleri” ile kırsal mahallelerimizin yaşadığı sağlık sorunlarını çözeceğiz. Her zaman söylediğim sadece sağlık konusunda değil, her konuda Alanya’mızda hizmet girmeyen nokta bırakmayacağız. Gittiğimiz her yerde olduğu gibi bugün Güzelbağ mahallemizde de büyük bir destek ile karşılandık. Ben, çıktığımız bu hizmet yolunda bizi yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen ve bizi en iyi şekilde ağırlayan Güzelbağ Halkına teşekkür ederim ” dedi.