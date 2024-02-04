8 madde de erken emekliliğin sırrı! 1999 sonrası sigortalılara 10 yıl erken emeklilik!

Çalışanlar, erken emekli olmak için cinsiyet, yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı gibi kriterleri karşılamak zorunda. Bu kapsamda, 2024 emeklilik reformu çalışmaları da dikkatle takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet adresi ve e- Devlet sistemi üzerinden, çalışanlar emeklilik şartlarını kontrol edebilir ve hesaplamalarını kolayca gerçekleştirebilirler.

Erken Emeklilik Yolları Nelerdir?

Erken emeklilik için cinsiyete bağlı yaş şartının yanı sıra işe başlama tarihi, prim ödemesi ve sigorta türü gibi faktörler de göz önüne alınıyor. Özellikle EYT (Erken Emeklilik Hakkı) kapsamında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortası başlayanlar, erken emeklilik hakkını elde ediyor. Ancak, bu tarihten sonra sigortası başlayanlar için beklenti devam ediyor.

8 Maddede Erken Emeklilik Başvurusu

Güncellemeler doğrultusunda erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için 8 farklı yol bulunuyor. Bu yollar arasında öne çıkanlar arasında doğum borçlanması, askerlik borçlanması, kısmi emeklilik, iş göremezlik raporu, engelli vatandaşlara özel vergi indirimi, ağır işlerde çalışanlar için öne çekilen emeklilik süreci ve eğitim sürecinden yararlanma bulunuyor.

Özellikle doğum borçlanması ile kadın çalışanlara 1 çocuk için 2 yıl, 3 çocuğa kadar 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erkek çalışanlar için askerlik borçlanmasıyla emeklilik yaşı ve prim günü düşürülebiliyor. Ayrıca engelli vatandaşlar ve ağır işlerde çalışanlar için de çeşitli avantajlar sağlanıyor.

2024 yılında uygulanacak erken emeklilik şartları, çalışanlar arasında büyük bir ilgiyle bekleniyor ve milyonlarca kişinin emeklilik planlarını şekillendirmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi