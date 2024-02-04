Muhteşemsin Alanya Kestelspor: 0-3

ARMONİ Alanya Kestelspor, TFF 3. Lig 4. Grup 18. haftasında bugün deplasmanda lider Adana 1954 FK ile karşı karşıya geldi. Ligin ikinci yarısına Çankaya ve Sebat Gençlik Spor galibiyetleri başlayarak iyi bir performans sergileyen mavi beyazlı ekip, Adana deplasmanında seriyi sürdürdü. Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan temsilcimiz Alanya Kestelspor, aradığı golü 62'de golcü yıldızı Samet Bulut ile bularak deplasmanda 1-0 öne geçti. 86. dakikada ise sahneye Hazarhan Karaca çıktı ve attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Maçta son sözü ise sonradan oyuna giren Doğukan Efe söyledi. Karşılaşmanın 90. dakikasında sahneye çıkan Doğukan, skoru 3-0'a getirerek maçın sonucunu belirledi. Armoni Alanya Kestelspor bu galibiyetle puanını 30'a yükseltirken, lider Adana 1953 FK ise 41 puanda kaldı.