Garanti Bankasında hesabı olanlara uyarı geldi: Hesaplarınızı kontrol edin, 100 bin lira yatacak

Türkiye’de birçok kişi, yaşadıkları bütçe açıklarını kapatmak ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırıyor. Bu bağlamda, Garanti BBVA müşterileri için özel olarak düzenlenen ihtiyaç kredisi kampanyası, mükemmel fırsatlar sunuyor.

Garanti BBVA’nın duyurduğu ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere 36 aya kadar vade seçenekleri sunuyor. Ancak bu vade, 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredileri için geçerli. 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredi talepleri için müşterilere 24 ay vade avantajı sunuluyor. Eğer müşteri 100.000 TL’yi aşan bir kredi talebinde bulunursa, bu durumda vade 12 aya kadar düşürülüyor.

Başvuru süreci de oldukça kullanıcı dostu olarak tasarlanmış durumda. Garanti BBVA müşterileri, bankanın internet şubesi veya mobil uygulamalarını kullanarak kolayca ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorlar. Ayrıca, geleneksel başvuru yöntemini tercih edenler de Garanti BBVA şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

100.000 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması:

Garanti BBVA, müşterilere sunduğu ihtiyaç kredisinin maliyetini örnek bir hesaplama ile açıkladı. Bu çerçevede, aylık yüzde 3,78 oranında faiz ile 24 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanan bir müşteri, her ay 7.186 TL kredi taksiti ödüyor. Toplamda 2 yılda ödenecek tutar ise 172.000 TL olarak belirlendi. Ancak, bu maliyet hesaplaması müşterinin kredi taksitlerini düzenli ödeyeceği varsayımına dayanmaktadır. Gecikmeler durumunda gecikme faizleri de hesaplamaya dahil edilmektedir.