İŞKUR'dan duyuru yapıldı: Personel alımı yapılacak

Hatay İskenderun İSKENT tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat tarihinde başlayan başvuruların 7 Şubat tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Başvuruda bulunacak adaylar, [email protected] e-posta adresi veya 0326 614 67 00 numaralı telefon aracılığıyla başvuru yapabilecekler. Toplamda 100 açık iş bulunmaktadır.
Personel alım ilanına başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:
Başvuru Tarihleri: 01/02/2024 – 07/02/2024
E-Posta: [email protected]
Telefon: 0326 614 67 00
Açık İş Sayısı: 100
Personel alım ilanına başvuran adaylar arasında uygun şartları taşıyanlar için mülakatın yeri ve zamanının daha sonra açıklanacağı ifade edildi. Çalışma saatleri 08.00 – 24.00 arasında vardiyalı sistemle olacak.
Başvuru Şartları:
TC vatandaşı olmak
Askerlikle ilişkisi olmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bedensel engeli olmamak
Erkek adaylar işe alınacaktır
Açık alanda temizlik işlerine hakim olmalıdır
20-60 yaş aralığında olması gerekmektedir
Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir
Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan veya belirtilen şartları taşımadığı sonrasından anlaşılan kişilerin iş akdi fesih edilip, yedek adaylardan işe alım yapılacaktır.
İstenilen Belgeler:
Kimlik fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesi
Adli sicil kaydı
Askerlik durumunu gösterir belge
Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonuçları
Başvuru için istenilen belgelerle birlikte başvuruların 7 Şubat tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Beden işçisi kadrosu için yapılacak alımların geçici olduğu, çalışma süresinin ise 5 ay 15 gün olduğu belirtilmiştir. Hatay İskenderun İSKENT, iş arayanlara yeni bir istihdam fırsatı sunuyor!
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.