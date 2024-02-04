- Ekonomi

İŞKUR'dan duyuru yapıldı: Personel alımı yapılacak

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İŞKUR, Hatay İskenderun İSKENT için 100 kişilik personel alımı ilanını duyurdu. Başvuru ekranının dün sabah açıldığı açıklandı ve 20-60 yaş arasındaki adaylar 7 Şubat tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

İŞKUR'dan duyuru yapıldı: Personel alımı yapılacak mask
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Hatay İskenderun İSKENT tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat tarihinde başlayan başvuruların 7 Şubat tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Başvuruda bulunacak adaylar, [email protected] e-posta adresi veya 0326 614 67 00 numaralı telefon aracılığıyla başvuru yapabilecekler. Toplamda 100 açık iş bulunmaktadır.

Personel alım ilanına başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

Başvuru Tarihleri: 01/02/2024 – 07/02/2024

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0326 614 67 00

Açık İş Sayısı: 100

Personel alım ilanına başvuran adaylar arasında uygun şartları taşıyanlar için mülakatın yeri ve zamanının daha sonra açıklanacağı ifade edildi. Çalışma saatleri 08.00 – 24.00 arasında vardiyalı sistemle olacak.

Başvuru Şartları:

TC vatandaşı olmak
Askerlikle ilişkisi olmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bedensel engeli olmamak
Erkek adaylar işe alınacaktır
Açık alanda temizlik işlerine hakim olmalıdır
20-60 yaş aralığında olması gerekmektedir
Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir
Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan veya belirtilen şartları taşımadığı sonrasından anlaşılan kişilerin iş akdi fesih edilip, yedek adaylardan işe alım yapılacaktır.
İstenilen Belgeler:

Kimlik fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesi
Adli sicil kaydı
Askerlik durumunu gösterir belge
Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonuçları
Başvuru için istenilen belgelerle birlikte başvuruların 7 Şubat tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Beden işçisi kadrosu için yapılacak alımların geçici olduğu, çalışma süresinin ise 5 ay 15 gün olduğu belirtilmiştir. Hatay İskenderun İSKENT, iş arayanlara yeni bir istihdam fırsatı sunuyor!

# devam, Olacak, sonra, ifade, hakim, Hatay

04 Şub 2024 - 15:59 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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