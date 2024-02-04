İŞKUR'dan duyuru yapıldı: Personel alımı yapılacak

Hatay İskenderun İSKENT tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat tarihinde başlayan başvuruların 7 Şubat tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Başvuruda bulunacak adaylar, [email protected] e-posta adresi veya 0326 614 67 00 numaralı telefon aracılığıyla başvuru yapabilecekler. Toplamda 100 açık iş bulunmaktadır.

Personel alım ilanına başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

Başvuru Tarihleri: 01/02/2024 – 07/02/2024

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0326 614 67 00

Açık İş Sayısı: 100

Personel alım ilanına başvuran adaylar arasında uygun şartları taşıyanlar için mülakatın yeri ve zamanının daha sonra açıklanacağı ifade edildi. Çalışma saatleri 08.00 – 24.00 arasında vardiyalı sistemle olacak.

Başvuru Şartları:

TC vatandaşı olmak

Askerlikle ilişkisi olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bedensel engeli olmamak

Erkek adaylar işe alınacaktır

Açık alanda temizlik işlerine hakim olmalıdır

20-60 yaş aralığında olması gerekmektedir

Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir

Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan veya belirtilen şartları taşımadığı sonrasından anlaşılan kişilerin iş akdi fesih edilip, yedek adaylardan işe alım yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:

Kimlik fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesi

Adli sicil kaydı

Askerlik durumunu gösterir belge

Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması sonuçları

Başvuru için istenilen belgelerle birlikte başvuruların 7 Şubat tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Beden işçisi kadrosu için yapılacak alımların geçici olduğu, çalışma süresinin ise 5 ay 15 gün olduğu belirtilmiştir. Hatay İskenderun İSKENT, iş arayanlara yeni bir istihdam fırsatı sunuyor!