- Asayiş

Alanya'da feci kaza! Alkol şişedeki gibi durmuyor

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Payallar Mahallesinde meydana gelen kazada alkollü sürücü hem kendini hem de yanındaki yolcuyu öldürüyordu. Araç hurdaya döndü.

Alanya'da feci kaza! Alkol şişedeki gibi durmuyor mask
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Edinilen bilgiye göre kaza, Payallar Mahallesinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 

Araç sürücüsü M.K.(20) ve aracın ön koltuğunda yolculuk eden  A.Ş. (17) kaza sonrası yapılan ihbar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yapılan alkol kontrolünde, sürücü M.K.'nın 1.89 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. M.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Araç çekici ile parka çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Saat, sonra, ihbar, araç, kaza

04 Şub 2024 - 15:52 - Asayiş

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