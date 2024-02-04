Alanya'da feci kaza! Alkol şişedeki gibi durmuyor

Edinilen bilgiye göre kaza, Payallar Mahallesinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
Araç sürücüsü M.K.(20) ve aracın ön koltuğunda yolculuk eden A.Ş. (17) kaza sonrası yapılan ihbar ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası yapılan alkol kontrolünde, sürücü M.K.'nın 1.89 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. M.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Araç çekici ile parka çekildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.