Özçelik: Alanya halkı ‘İyi ki seçmişiz’ diyecek

ALANYA’NIN favori mekânlarından Veranda Restoran’da gerçekleştirilen etkinliğe Alanya medyasından yoğun bir katılım oldu. Son derece samimi bir sohbet ortamında geçen etkinlikte Başkan Adayı Özçelik, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.





ALANYA BELEDİYESİ’Nİ ŞEFFAF YÖNETECEĞİZ





Konuşmasına başlarken, Gaziantep’te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 2 pilota rahmet, yaralı teknisyene acil şifalar dileyen Özçelik, geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yıldönümünün yaklaştığına da değindi.

Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından Yasama, Yürütme ve Yargı’nın hemen ardından dördüncü unsur olduğunu belirttiği konuşmasında "Basın olmadan bir takım konular eksik kalacaktır" dedi.

Alanya’nın kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünü, bu durumun bir takım altyapı ve üstyapı sorunlarına yol açtığını söyleyen Özçelik, “Engelli bireylerimizin sosyal yaşama erişimi çok kısıtlı, şehirde bir trafik keşmekeşi var. Toplumun farklı katmanları için ihtiyaç duyulan sosyal alanlar yetersiz, kültürel kimliğimiz kaybolmaya yüz tuttu. Böyle giderse, beton yığınlarıyla birbirimize bakacağız” diye konuştu.



YÖNETİM POLİTİKALARI TUTARSIZ



Alanya’da şikayet ettiğimiz sorunların ana sebebinin bugüne kadar izlenen yönetim politikaları olduğunu söyleyen Osman Tarık Özçelik, “Biz evrensel standartta bir yönetim vadediyoruz: Alanya Belediyesi’nin kurumsal yönetim prensiplerine uygun bir şekilde yönetilmesi gerekir, bunun için ilk adım liyakatli kadroları göreve getirmek ve şeffaf yönetmektir. Yönetim anlaşıyımızda "Katılımcı yönetim" önceliklidir. Dün yaptığımız Arama Konferansı, diğer adıyla beyin fırtınası bu anlayışımızın ilk uygulamasıdır. Yönetim sürecimizde de uygulanacaktır.

Ayrıca şeffaf ilkemiz var. Bu nedenle göreve geldiğimizde, gelir tablosunu ve bilançoyu Alanya Belediye binasına asarak halkımızın bilgisine sunacağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi