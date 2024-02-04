Alanyaspor İstanbul'da kayıp: 2-1

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün İstanbul ekibi Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaştı. Turuncu yeşilli takım, puan ya da puanlar kazanma hedefiyle gittiği Kasımpaşa deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak 3 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Maçta ilk gol Alanyaspor'dan geldi. 28. dakikada Furkan Bayır'ın şutunu savurmak isteyen Forozo, topu kendi ağlarına gönderdi ve turuncu yeşilli ekip deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi Kasımpaşa 36'da Gökhan Gül'ün golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. İlk yarıda soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle giren Corendon Alanyaspor, ikinci yarıda istediği baskıyı kuramayınca 59. dakikada Fall'ın golüyle 2-1 geriye düştü. Alanyaspor kalan dakikalarda aradığı beraberlik golünü bulamayınca sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Turuncu yeşilliler bu skorla 27 puanda kalırken, Kasımpaşa ise puanını 35'e yükseltti. Cemali AYDINOĞLU

İLK 11'LER

RECEP Tayyip Erdoğan Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Lima, Furkan Bayır, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Novais, hücumda Efecan Karaca, Oğuz Aydın ve forvette de Augusto ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Kasımpaşa ise sahaya, Ali Emre Yanar, Winck, Ben Ouanes, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Oğulcan Çağlayan ve Da Costa ilk 11'i ile çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

CANLI ANLATIM





90'+7' Karşılaşma sona erdi (2-1)

90'+5 Sarı kart! Deplasman Takımı oyuncusu Jure Balkovec sarı kart görüyor.

90'+4 Alanyaspor takımında Leroy Fer sarı kart ile cezalandırıldı.

90'+4 Alanyaspor takımında Furhan Bayır sarı kart ile cezalandırıldı.

90'+3 Maçın hakemi Oguzhan Cakir, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

90'+1 Ofsayt! Oguzhan Cakir Alanyaspor aleyhine ofsayt kararı veriyor.

90'+1 Maçın hakemi Oguzhan Cakir Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda en az 7 dakikalık uzatmayı işaret ediyor.

90' Maçın normal süresine en az 7 dakika uzatma eklendi.

88' Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Ali Emre Yanar, tekrar maça dahil oldu.



88' Müsabaka kaldığı yerden devam edecek.



88' Kasımpaşa takımında Ali Emre Yanar sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

86' Oyuncu değişikliği. Nuno Da Costa sahadan çıkan oyuncu, Trazie Thomas Zai maça dahil olan oyuncu.



83' Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Pione Sisto, çıkan oyuncu Loide Antonio Augusto.

75' Ara verilen maçta futbolcular sahadaki yerlerini aldılar ve maç kaldığı yerden devam edecek.



75' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Ali Emre Yanar, şimdi tekrar sahada.,

75' Oyuncu değişikliği! Sami Ugurlu oyuncu değişikliğine gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Loret Sadiku, çıkan oyuncu Aytaç Kara.



75' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Ali Emre Yanar (Kasımpaşa).

73' Oyuncu değişikliği! Kasımpaşa için oyuncu değişikliği. Oğulcan Çağlayan çıkan oyuncu, Julien Ngoy giren oyuncu.

72' Alanyaspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

70' Deplasman Takımı atağı ofsayt ile kesiliyor.

64' Corendon Alanyaspor'da Efecan Karaca, Novais ve Oğuz Aydın oyundan çıktılar. Yerlerine Eduardo, Yusuf Özdemir ve Janvier oyuna dahil oldular.

64' Nuno Da Costa isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

61' Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman Takımı ofsayta takılıyor.



59' Goldeki asistin sahibi Nuno Da Costa.

59' Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın attığı golle Alanyaspor karşısında 2-1 öne geçti.

58' Aytaç Kara çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.



55' İsabetsiz şut! Kasımpaşa Oğulcan Çağlayan ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

53' Corendon Alanyaspor'da 25 numaralı Richard sarı kart gördü.

48' Gole yaklaşan takım Alanyaspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Florent Hadergjonaj. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

45' Karşılaşmada ikinci yarı başladı

45'+3 İlk yarı sona erdi

45' Hakem 3 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.

36' Kasımpaşa, Gökhan Gül'ün attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1

36' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında, Kasımpaşa takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.



34' Maçın hakemi Oguzhan Cakir, Kasımpaşa takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

28' Gol! Alanyaspor golü bulan taraf oluyor. Jackson Porozo kendi kalesine gol atıyor ve skor şimdi 0-1.

24' Ve hakem maçı tekrar başlattı.

24' Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu stadında, Kasımpaşa takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

24' Fatih Aksoy sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Nuno Miguel Reis Lima.



22' Oyun durdu. Sağlık görevlileri, sakatlanan Nuno Miguel Reis Lima için sahada.

19' Maçın hakemi Oguzhan Cakir, Kasımpaşa takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



17' Alanyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Jure Balkovec.

15' Aytaç Kara şutunu çekiyor ancak isabet yok.

12' Ofsayt! Ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

7' Ofsayt! Kasımpaşa atağı, hakem Oguzhan Cakir tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

6' Kasımpaşa takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

3' Kasımpaşa'da Jackson Porozo çektiği şutta isabet bulmadı.

1' Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor maçı ilk düdükle birlikte başladı.

Kaynak: Haber Merkezi