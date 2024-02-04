Merkez Bankası yeni başkanı Karahan'dan ilk açıklama

TCMB Başkan Fatih Karahan, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini söyleyerek şunları söyledi:

“Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi