- Ekonomi

Merkez Bankası yeni başkanı Karahan'dan ilk açıklama

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası yeni başkanı Karahan'dan ilk açıklama mask
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TCMB Başkan  Fatih Karahan, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini söyleyerek şunları söyledi:

“Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.” 

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, başkan, fatih

04 Şub 2024 - 15:15 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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