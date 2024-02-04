Polisten kaçmak istedi; tıra çarptı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine A.T.’nin kullandığı otomobil durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibe aldığı A.T., Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde otomobiliyle park halindeki tırın yakıt deposuna çarptı.
TIRIN YAKIT DEPOSUNA ÇARPTI
Kazayı yara almadan atlatan A.T., yakalanarak gözaltına alındı, sürücü A.T.’nin 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.