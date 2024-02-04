- Asayiş

Polisten kaçmak istedi; tıra çarptı

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Eskişehir'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü A.T., otomobilliyle park halindeki tırın yakıt deposuna çarptı. A.T. gözaltına alındı.

Polisten kaçmak istedi; tıra çarptı mask
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine A.T.’nin kullandığı otomobil durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Polisin takibe aldığı A.T., Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde otomobiliyle park halindeki tırın yakıt deposuna çarptı.

TIRIN YAKIT DEPOSUNA ÇARPTI

Kazayı yara almadan atlatan A.T., yakalanarak gözaltına alındı,  sürücü A.T.’nin 2 promil alkollü olduğu tespit edildi. 

Kaynak: DHA

# Otomobil

04 Şub 2024 - 15:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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