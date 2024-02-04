Merakla beklenen Apple Vision Pro satışa çıktı. İşte fiyatı...

Vision Pro, sanal veya artırılmış gerçeklik severler için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ancak yüksek etiket fiyatı ve Facebook’un sahibi Meta’nın benzer ve daha ucuz sürümlerinin orta halli başarısı nedeniyle Vision Pro’nun en azından başlangıçta oyunun kurallarını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor. ABD'de 3.499 dolardan satışına başlandı. Ülkemizde ise ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değilken fiyatının döviz kurunun yükselişi sebebiyle 149 bin lira olması bekleniyor.

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The New York Times, Vision Pro’yla ilgili olarak “Yapımında uzun yıllar ve milyarlarca dolar harcanmış etkileyici bir ürün. Ancak denedikten sonra bile, bu şeyin kimin ya da ne için olması gerektiği konusunda hala bir fikir oluşturmadı” diye yazdı. Ayrıca yaklaşık 500 gram ağırlığında olan ürünün uzun süreli kullanımda boyun ağrısına sebep olduğu kullanıcılar tarafında söylendi. Ama bunların yanında metroda ve sokakta kullanan kullanıcılar sayısı artmaya başladı. Hatta Tesla kullanırken Vision Pro gözlüğü takan sürücüye ceza kesildi.

Kaynak: Haber Merkezi