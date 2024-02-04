- Teknoloji

Merakla beklenen Apple Vision Pro satışa çıktı. İşte fiyatı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Apple, Haziran 2023 yılında tanıttığı Vision Pro'yu ABD'de pazarında satışa çıkardı. Ülkemizde ise ne kadardan satışa çıkacağı merak konusu olmaya başladı.

Merakla beklenen Apple Vision Pro satışa çıktı. İşte fiyatı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Vision Pro, sanal veya artırılmış gerçeklik severler için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ancak yüksek etiket fiyatı ve Facebook’un sahibi Meta’nın benzer ve daha ucuz sürümlerinin orta halli başarısı nedeniyle Vision Pro’nun en azından başlangıçta oyunun kurallarını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor. ABD'de 3.499 dolardan satışına başlandı. Ülkemizde ise ne zaman satışa çıkacağı henüz belli değilken fiyatının döviz kurunun yükselişi sebebiyle 149 bin lira olması bekleniyor.

HEM ELEŞTİRİ HEM ÖVGÜ

The New York Times, Vision Pro’yla ilgili olarak “Yapımında uzun yıllar ve milyarlarca dolar harcanmış etkileyici bir ürün. Ancak denedikten sonra bile, bu şeyin kimin ya da ne için olması gerektiği konusunda hala bir fikir oluşturmadı” diye yazdı. Ayrıca yaklaşık 500 gram ağırlığında olan ürünün uzun süreli kullanımda boyun ağrısına sebep olduğu kullanıcılar tarafında söylendi. Ama bunların yanında metroda ve sokakta kullanan kullanıcılar sayısı artmaya başladı. Hatta Tesla kullanırken Vision Pro gözlüğü takan sürücüye ceza kesildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, sonra, Yüksek

04 Şub 2024 - 15:01 - Teknoloji

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Piramitlerin restorasyonuna büyük tepki mask
Piramitlerin restorasyonuna büyük tepki
Deniz tabanının bozulması felakete yol açabilir mask
Deniz tabanının bozulması felakete yol açabilir
Mark Zuckerberg ABD Senatosu'nda özür diledi mask
Mark Zuckerberg ABD Senatosu'nda özür diledi
Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor mask
Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor
Bir devrin sonu: Artık o marka satılmayacak... mask
Bir devrin sonu: Artık o marka satılmayacak...
Tesla hisselerinde yükseliş başladı: Herkes ona yönelmeye başladı mask
Tesla hisselerinde yükseliş başladı: Herkes ona yönelmeye başladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber