Emeklilere müjde! Ocak-Haziran dönemi maaş zamları ve yeni ödeme takvimi belli oldu

Ocak 2024 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik %49,25 oranında yapılan zam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından açıklandı. Bu zam farkları, emeklilerin aylık gelirlerine yansıtılacak ve belirli tarihlerde ödenecek.
SSK Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri:
SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar için zam farkları, 6 Şubat tarihinde ödenecek.
Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri:
Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlar için ise zam farkları, 7 Şubat tarihinde ödenecek.
Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının düzenli olarak ödendiği tarihler de tahsis numarasına göre belirlenmiş durumda. İşte ödeme tarihleri:
4A (SSK) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17’sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18’inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19’unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20’sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21’sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22’sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23’ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24’ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25’inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26’sında
4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25’inde
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26’sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27’sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: Her ayın 28’inde
Bu belirlenen ödeme tarihleri, emeklilerin maaşlarını düzenli bir şekilde alabilmeleri için önemli bir referans oluşturacak. Emekliler, hesaplarına yapılacak olan zam farklarını belirlenen tarihlerde bekliyor. Bu gelişmelerle birlikte, emeklilerin maddi konforlarının artması ve ekonomik anlamda rahatlamaları hedefleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.