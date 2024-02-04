Emeklilere müjde! Ocak-Haziran dönemi maaş zamları ve yeni ödeme takvimi belli oldu

Ocak 2024 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik %49,25 oranında yapılan zam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından açıklandı. Bu zam farkları, emeklilerin aylık gelirlerine yansıtılacak ve belirli tarihlerde ödenecek.

SSK Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri:

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar için zam farkları, 6 Şubat tarihinde ödenecek.

Bağ-Kur Emeklileri İçin Ödeme Tarihleri:

Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlar için ise zam farkları, 7 Şubat tarihinde ödenecek.

Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının düzenli olarak ödendiği tarihler de tahsis numarasına göre belirlenmiş durumda. İşte ödeme tarihleri:

4A (SSK) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Ayın 17’sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: Ayın 18’inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: Ayın 19’unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: Ayın 20’sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: Ayın 21’sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: Ayın 22’sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: Ayın 23’ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: Ayın 24’ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: Ayın 25’inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: Ayın 26’sında

4B (Bağ-Kur) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25’inde

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26’sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27’sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: Her ayın 28’inde

Bu belirlenen ödeme tarihleri, emeklilerin maaşlarını düzenli bir şekilde alabilmeleri için önemli bir referans oluşturacak. Emekliler, hesaplarına yapılacak olan zam farklarını belirlenen tarihlerde bekliyor. Bu gelişmelerle birlikte, emeklilerin maddi konforlarının artması ve ekonomik anlamda rahatlamaları hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi