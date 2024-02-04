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Otoyol gişelerinde yeni dönem başlıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha sistemin devreye alınarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını duyurdu.

Otoyol gişelerinde yeni dönem başlıyor mask
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirterek, "Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik. 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız" dedi.

20 NOKTADA SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise 20 noktada gisesiz geçiş sistemine geçildiğini bilgisini paylaşarak şunları söyledi:
"6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı, önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz, böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz" 

5 FARKLI BÖLGEDE DAHA YAKINDA UYGULANACAK

Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini kaydeden Uraloğlu, yakın zamanda  Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy'de olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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04 Şub 2024 - 14:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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