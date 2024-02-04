Antalya'da çatıda ayağı kaydı, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü

Bugün 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6021. Sokak’taki 2 katlı bir apartmanın çatısında meydana gelen olayda oturduğu binanın çatısındaki bozulan güneş enerjisi sistemini tamir etmeye çalışan Kadir Kuşcu, ayağı kayınca yaklaşık 10 metre yükseklikten kapı girişinin üzerindeki sundurmaya düştü. Sesleri duyan komşuları, Kuşcu'nun yardımına koştu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, Kadir Kuşcu'nun bulunduğu sundurmanın üzerine çıkabilmek için, apartman boşluğunun penceresini kullandı. İlk müdahalesi sundurmada yapılan Kuşcu sedyeye alındı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA