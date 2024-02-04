- Asayiş

Antalya'da çatıda ayağı kaydı, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da güneş enerjisi sistemini tamir için çatıya çıkan Kadir Kuşcu (63), ayağının kayması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın girişindeki kapı sundurmasının üzerine düşüp, ağır yaralandı.

Antalya'da çatıda ayağı kaydı, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bugün 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6021. Sokak’taki 2 katlı bir apartmanın çatısında meydana gelen olayda oturduğu binanın çatısındaki bozulan güneş enerjisi sistemini tamir etmeye çalışan Kadir Kuşcu, ayağı kayınca yaklaşık 10 metre yükseklikten kapı girişinin üzerindeki sundurmaya düştü. Sesleri duyan komşuları, Kuşcu'nun yardımına koştu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, Kadir Kuşcu'nun bulunduğu sundurmanın üzerine çıkabilmek için, apartman boşluğunun penceresini kullandı. İlk müdahalesi sundurmada yapılan Kuşcu sedyeye alındı ve hastaneye kaldırıldı. 

Kaynak: DHA

# sevk, sağlık, Gelen

04 Şub 2024 - 14:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şok olay! İki çocuk birbirine bıçaklarla saldırdı mask
Şok olay! İki çocuk birbirine bıçaklarla saldırdı
Korkunç kaza! Otomobil tır ile çarpıştı mask
Korkunç kaza! Otomobil tır ile çarpıştı
Tünelde alev alev yandı; zincirleme kazaya sebep oldu mask
Tünelde alev alev yandı; zincirleme kazaya sebep oldu
19 gündür haber alınamıyordu; parkta bulundu mask
19 gündür haber alınamıyordu; parkta bulundu
Korkunç kaza! Tren ve tır kafa kafaya çarpıştı mask
Korkunç kaza! Tren ve tır kafa kafaya çarpıştı
Yük asansörü depoya düştü mask
Yük asansörü depoya düştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber