Dim TV İğneli Fıçı’nın konuğu Başkan Tavlı

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.30'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın bugün akşamki canlı yayın konuğu AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı olacak.
Tavlı, Dim TV'deki Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında "İktidar partisi ilçe başkanı olarak Alanya'ya neler vadediyor? Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Alanya ve Antalya'da stratejisi ne olacak? Seçimin olası sonuçları hakkında ne düşünüyor?" gibi önemli sorular ile daha fazlasına yanıt verecek.
Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'ya, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.