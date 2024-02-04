- Ekonomi

Alanya esnafı ayakta kalmakta zorlanıyor

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Döviz kurundaki yükselişle birlikte Alanya esnafının endişesi arttı. Döviz cinsinden kira ödemelerini yapan esnaf duruma çare aramaya başladı.

Alanya esnafı ayakta kalmakta zorlanıyor mask
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TL üzerinden alınmayan kira bedellerinin döviz üzerinden yapılması esnafı zor duruma sokmaya başladı. Euro ve Dolar’ın hızlı yükselişi ile birlikte Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, konuyla ilgili şunları söyledi:

'ORTA YOL BULUNMALI'

“Alanya’daki çoğu esnafımız, resmen ailesinin ihtiyaçlarını değil, kirayı karşılamak için çalışıyor. Ancak bu durum karşısında zorlanan birçok esnafımızı iş yerini kapatma veya daha küçük bir dükkana geçme noktasına geldi.Alanya’da bazı mülk sahipleri vicdanlı davranırken, bazıları ne yazık ki çok yüksek zam istiyor.  Mülk sahibi insaflı davranarak esnafla ortak yol bulmalı."

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, ilgili, Yüksek

04 Şub 2024 - 14:22 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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