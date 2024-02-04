Alanya esnafı ayakta kalmakta zorlanıyor

TL üzerinden alınmayan kira bedellerinin döviz üzerinden yapılması esnafı zor duruma sokmaya başladı. Euro ve Dolar’ın hızlı yükselişi ile birlikte Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, konuyla ilgili şunları söyledi:
'ORTA YOL BULUNMALI'
“Alanya’daki çoğu esnafımız, resmen ailesinin ihtiyaçlarını değil, kirayı karşılamak için çalışıyor. Ancak bu durum karşısında zorlanan birçok esnafımızı iş yerini kapatma veya daha küçük bir dükkana geçme noktasına geldi.Alanya’da bazı mülk sahipleri vicdanlı davranırken, bazıları ne yazık ki çok yüksek zam istiyor. Mülk sahibi insaflı davranarak esnafla ortak yol bulmalı."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.