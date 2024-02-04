Toyota’dan 600 bin TL'ye sıfır araba sahibi olma fırsatı! Corolla’da Büyük İndirim!

Detayları incelediğimizde ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti gibi avantajlarla otomobil sahibi olmanın kapıları aralanıyor.

ÖTV Muafiyeti ile Araç Satışında Artış:

Türkiye’deki otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ÖTV muafiyeti, önemli bir avantaj sunuyor. Bu muafiyetle satışlarda yaşanan artış, araç almak isteyenler için %40’a varan indirim anlamına geliyor. ÖTV muafiyeti, otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir kılıyor.

Belirli Koşullar ve Engellilik Oranı:

Ancak bu avantajdan yararlanmak için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. ÖTV muafiyetinden faydalanmak isteyenlerin, 0 km araç satın almak istediklerinde engelli bireyler için tanınan belirli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşullar arasında engellilik oranının %90’ın üzerinde olması ve sağlık raporu ile belgelenmesi bulunuyor.

Toyota Corolla’dan Özel Fiyat:

Toyota Corolla’nın kampanyalı fiyatı açıklandı. 1.5 Vision Multidrive S modeli, ÖTV muafiyeti ile birlikte 1.039.500 TL’den 600.000 TL’ye kadar düşebilecek. Bu cazip kampanya, ay sonuna kadar devam edecek.

ÖTV Muafiyeti ile Ekonomik Araç Sahibi Olma Şansı:

ÖTV muafiyeti, Türkiye’de satılan araçların fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olan Özel Tüketim Vergisi’ni ortadan kaldırıyor. %40’a varan indirimlerle birlikte, uygun fiyatlarla araç sahibi olunabilecek. Ancak bu avantajlardan faydalanabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekiyor.

Engelli Bireyler İçin Özel Düzenleme:

ÖTV muafiyeti, engelli bireyler için beş yıl boyunca başka bir araç alınmasını engelliyordu. Ancak araç bu süre içinde kullanılamaz hale gelirse, özel bir düzenleme ile ÖTV muafiyeti hakkı kazanılabilecek. Türkiye’de araç edinmek, özellikle sıfır km araçlar için yüksek maliyetler gerektiriyor. Toyota’nın bu kampanyası, belirlenen şartları karşılayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor ve popüler model Toyota Corolla, cazip fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi