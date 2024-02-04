Başkent Kavşağı ile Yunus Emre Caddesi arası yenileniyor

ALANYA Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkent Kavşağı ile Yunus Emre Caddesi kavşağı arasındaki bölünmüş yol karayolları standartlarına getirilerek yeniden asfaltlanacak. Ulaşım konusunda ilçe genelinde alternatif yollar açarak trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen Alanya Belediyesi aynı zamanda, yapılan teknik incelemeler sonunda mevcut yol ve caddelerde ulaşım rahatlığını ve konforunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Saray Mahallesi ve Kadıpaşa Mahallesi’nde asfalt yenileme çalışması yapan Alanya Belediyesi, Kadıpaşa Mahallesi’nde Sugözü Caddesi’ni bölünmüş yol olarak hizmete sunarak bölgedeki trafik keşmekeşine son vermişti. Şu an Başkent Hastanesi ile Yunus Emre Caddesi arasındaki bölünmüş yolda asfalt kırma ve düzenleme çalışması devam ediyor. Bölgedeki çalışma hafta sonu itibari ile tamamlanmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi