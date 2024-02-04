- Gündem

Başkent Kavşağı ile Yunus Emre Caddesi arası yenileniyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediyesi ilçe genelinde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına Yunus Emre Caddesi ile Şevket Tokuş Caddesi arasındaki Başkent Hastanesi Kavşağı bölümünde devam ediyor

Başkent Kavşağı ile Yunus Emre Caddesi arası yenileniyor mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Belediyesi asfalt yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkent Kavşağı ile Yunus Emre Caddesi kavşağı arasındaki bölünmüş yol karayolları standartlarına getirilerek yeniden asfaltlanacak. Ulaşım konusunda ilçe genelinde alternatif yollar açarak trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen Alanya Belediyesi aynı zamanda, yapılan teknik incelemeler sonunda mevcut yol ve caddelerde ulaşım rahatlığını ve konforunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Saray Mahallesi ve Kadıpaşa Mahallesi’nde asfalt yenileme çalışması yapan Alanya Belediyesi, Kadıpaşa Mahallesi’nde Sugözü Caddesi’ni bölünmüş yol olarak hizmete sunarak bölgedeki trafik keşmekeşine son vermişti. Şu an Başkent Hastanesi ile Yunus Emre Caddesi arasındaki bölünmüş yolda asfalt kırma ve düzenleme çalışması devam ediyor. Bölgedeki çalışma hafta sonu itibari ile tamamlanmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Son, Alanya, Yunus, Olacak

04 Şub 2024 - 13:22 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Reza Zarrab kayıplara karıştı mask
Reza Zarrab kayıplara karıştı
Taksicinin katil zanlısına cezaevinde saldırı iddiası mask
Taksicinin katil zanlısına cezaevinde saldırı iddiası
Meral Akşener'in acı günü: Ablasını son yolculuğuna uğurladı mask
Meral Akşener'in acı günü: Ablasını son yolculuğuna uğurladı
Yamaç parasütü kazası! Kayalıklara düştüler mask
Yamaç parasütü kazası! Kayalıklara düştüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak
İzmir'de korkutan deprem mask
İzmir'de korkutan deprem
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber