8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması yarın başlıyor

ALANYA Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği tarafından 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması birçok kategori ile alanını genişleterek hem görsel sunumları ve lezzetleri hem de vizyonu ile yarın başlıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından pek çok yarışmacının katıldığı ve ünlü jürilerin değerlendirme yapacağı yarışma ile çok renkli şovlar ve farklı reçetelerle izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.





YÖRESEL LEZZETLER DE YARIŞIYOR





Lise, üniversite ve usta şeflerden oluşan profesyonellerin yarışacağı kategorilerin yanında Yöresel Yemekler ile Ev Hanımları ve Alanya Tropikal Meyve Yemekleri yarışmalarına ev sahipliği yapacak olan Gastro Alanya Yarışması, her kesimden mutfak profesyonellerin buluşma noktası olacak. Zengin Alanya Mutfağı’nın en önemli örnekleri ile sürpriz yarışmalar da alanda yerini alacak.





GASTRO ALANYA SHOW MUTFAĞI PROGRAMI



5 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

12.00-12.45 Dünya Gastronomisinde Yenilikler Söyleşisi

Moderatör:

Yunus Gündüz - Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Milli Takım Aşçılık Şefi

Konuklar:

Şenol Irat Executive Chef - ALMANYA

Radu Zernescu Executive Chef - ROMANYA

Aga Salomov Executive Chef – AZERBAYCAN

13.00-13.45 - Alanya Mutfağı ve Tropikal Lezzetler Söyleşisi

Konuklar:

Sevda Çapa - Mutfak Mirası Alanya Proje Koordinatörü, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Abdi Gündüz - Gastro Alanya Jüri Başkanı, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu, Milli Takım Direktörü ve Crystal Hotels Executive Chef

Alanya Yöresel Lezzetleri Atölyesi: ‘Coğrafi İşaretli Gülüklü Çorba’

Konuk:

Emine Çorbacı - Emine Aba Tarihi Yöresel Lezzetler İşletmecisi, Yöresel Yemek Ustası

14.00–14.45 Ege’den Lezzet Esintileri Atölyesi: ‘İncir Uyutması’

Konuklar:

Hülya Şen - KUPAD Kadın Kolları Temsilcisi, Seven For Life Hotel Alakart Executive Chef

İrfan Akay - Tarihi Çınaraltı Restaurant Executive Chef

16:00-16.45 Ege’den Lezzet Esintileri Atölyesi: ‘Şevki Bostan ve Ege Otları Kavurması ’

Konuklar:

Aydın Sürer – Kuşadası Profesyonel ASC Dernek Başkanı, TAFED Yönetim Kurulu Üyesi, Seven Forfilefe Executive Chef

Tülay Önbul – Kuşadası Profesyonel Aşçılar Dernek Başkan Yardımcısı

Zeynep Tankaş – Girit ve Ege Mutfağı Uzmanı

6 ŞUBAT 2024 SALI

13.00–13.45 Denizden Sofraya Tema Atölyesi: ‘Karides Güveç ve Kaya Koruklu Tarator Eşliğinde Kalamar Tava Şöleni’

Konuk:

Dr. Ali Şen – Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkan Yardımcısı, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

14.00–14.45 Çikolatadan Antika Eserler Sanat Galerisi ile ‘Çikolatadan Antika Eserler’

Konuklar:

Cevdet Simav – Executive Sous Chef ve Artistlik Güzel Sanatlar Akademi Chef

Ali Keskin – Executive Chef ve Artistlik Güzel Sanatlar Akademi Chef

15.00–15.45 Alanya Yöresel Lezzetler Atölyesi: ‘S Pasta’

Konuk:

Emine Çorbacı - Emine Aba Tarihi Yöresel Lezzetler İşletmecisi, Yöresel Yemek Ustası

16.00–16.45 Avokado ve Tropikal Meyve Temalı Atıştırmalıklar Atölyesi

Konuk:

Uğur Gezer - The Brothers Restaurant Executive Chef

7 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA

11.00–11.45 Uluslararası Gastronomi Festivalinde Güzel Sanatlar Kategorisinde Türkiye’nin Ödüllü Şefleri

Moderatör:

Abdi Gündüz - Gastro Alanya Jüri Başkanı, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Milli Takım Direktörü ve Crystal Hotels Executive Chef

Konuklar:

Erdal Elveren - Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Artistlik Sanat Dalları Milli Takım Kaptanı ve Pastacılık Eğitim Danışmanı

Maria Öztürk – Türk Aşçılar ve Şefler Federasyonu Artistlik Sanat Dalları Şefi

Yasemin Özdemir – Türk Aşçılar ve Şefler Federasyonu Artistlik Sanat Dalları Şefi

Metin Taşçı – Türk Aşçılar ve Şefler Federasyonu Artistlik Sanat Dalları Şefi

13.00–13.45 Alanya Yöresel Lezzetler Atölyesi: ‘Çiğirdik’

Konuk:

Fatma Türkyılmaz - Tepe Mountana Cafe & Restaurant İşletmecisi, Yöresel Yemek Ustası

15.00-15.45 Avokadolu Lezzetler Atölyesi: ‘Avokadolu Yumurta’

Konuk:

Haldun Zeynel Tüzel - Osmanlı Saray Mutfağı, Etnik Mutfak ve Yöresel Mutfak Uzmanı

Kaynak: Haber Merkezi