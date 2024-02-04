Alanyaspor Kasımpaşa'ya karşı. İşte kritik maçın muhtemel 11'leri!

TRENDYOL Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor, bugün Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan kritik mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Ligin ilk yaısında Alanya'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sonuçlanmıştı. Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 8'ini kaybeden Corendon Alanyaspor, hanesine yazdırdığı 27 puanla haftaya 14. sırada girdi. Kasımpaşa ise 32 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?





İstanbul ekibi Kasımpaşa ile temsilcimiz Corendon Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadele bugün saat 16.00'da başlayacak. Kritik karşılaşma beİN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE KRİTİM MAÇIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ





Corendon Alanyaspor'un Kasımpaşa'ya konuk olacağı mücadelede sahaya, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Lima, Furkan Bayır, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Novais, hücumda Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve ileri uçta da Efecan Karaca ilk 11'i ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi Kasımpaşa'nın ise Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Falla, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Ngoy ilk 11'i ile sahada olması bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi