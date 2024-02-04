- Ekonomi

Vatandaşa müjdeli haber geldi, 4 bin TL nakit iadesini alabileceksiniz

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Geçinmekte zorlanan vatandaşın imdadına o banka yetişti ve harcamalardan 4 bin TL nakit para iadesi yapılacağını söyledi. İşte ayrıntılar...

Vatandaşa müjdeli haber geldi, 4 bin TL nakit iadesini alabileceksiniz mask
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Milyonlarca vatandaşı sevindirecek haber Akbank'tan geldi. Yapmış olduğunuz harcamalardan nakit para iadesi duyurulacağı haber geldi. Banka, vatandaşa müjdeli haber verirken kampanya koşuluna ilişkin tüm detayları da duyurdu. 

1 Şubat – 31 Mart 2024 tarihleri arasında "1037VIVENSE4000" davet koduyla Akbank Mobil’den ilk kez Akbanklı olanlar 30 Nisan 2024’e kadar,

YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR

Akbank Kredi Kartlarıyla toplam 15.000 TL ve üzeri Vivense harcamalarına 1.500 TL nakit iade, Akbank Kredi Kartlarıyla toplam 25.000 TL ve üzeri Vivense harcamalarına 2.500 TL nakit iade, Akbank Kredi Kartlarıyla toplam 40.000 TL ve üzeri Vivense harcamalarına 4.000 TL nakit iade kazanabiliyor. 

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya kapsamında hak kazanılan nakit iade tutarı Mayıs 2024 ayı içerisinde hak eden müşterinin harcama yaptığı Akbank kredi kartına nakit iade olarak tanımlanacaktır. Kampanyadan sadece Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olanlar yararlanabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

# Mart, Para, haber

04 Şub 2024 - 12:13 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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