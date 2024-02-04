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Denize düşen kaptan hayatını kaybetti

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İstanbul Boğazı'nda geçiş hazırlığı yapan yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılan kaptan Oğuz Kök, denize düşerek hayatını kaybetti.

Denize düşen kaptan hayatını kaybetti mask
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili "Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz Kök şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah?tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

DÜŞEN DİĞER DENİZCİ HASTANEDE

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazında kılavuzluk hizmeti vermek için transfer botunda bulunan iki denizcimiz denize düşmüş, hemen hastaneye ulaştırılan denizcilerimizden kılavuz kaptan Oğuz Kök hayatını kaybetmiştir.Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Yer, İstanbul, transfer

04 Şub 2024 - 12:02 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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