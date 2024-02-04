Denize düşen kaptan hayatını kaybetti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili "Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz Kök şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah?tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz" açıklaması yapıldı.
DÜŞEN DİĞER DENİZCİ HASTANEDE
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazında kılavuzluk hizmeti vermek için transfer botunda bulunan iki denizcimiz denize düşmüş, hemen hastaneye ulaştırılan denizcilerimizden kılavuz kaptan Oğuz Kök hayatını kaybetmiştir.Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.