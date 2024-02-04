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Evlilik kredisi alacaklara iyi haber: Kredi için tarih belli oldu! İşte başvuru detayları...

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Yeni evlenecek gençler için devletin destek paketi olan evlilik kredisinde tarih belli oldu. Aile ve Gençlik fonu adı altında faaliyete geçecek olan fona başvuru tarihi ve detayları belli oldu. işte detaylar...

Evlilik kredisi alacaklara iyi haber: Kredi için tarih belli oldu! İşte başvuru detayları... mask
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Milyonlarca dar gelirli genç için umut olan evlilik kredisinde sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmaların tamamlandığı belirterek Aile ve Genç Fonu başvurularının 15 Şubat tarihinden itibaren alınmaya başlayacağını belirtti.

Başvuruların e- Devlet aracılığıyla yapılacağını belirten Bakan Göktaş, "Bir süredir üzerinde yoğun şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaları tamamladık. 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız" dedi.

EVLİLİK KREDİSİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla tesis edilmiştir.

,KREDİYİ VERMEYE KİMLER KARAR VERECEK?

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacaktır.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecektir. Fon'u yönetecek olan Yönetim Kurulu, Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirlemeye yetkili olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi

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04 Şub 2024 - 12:00 - Ekonomi

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