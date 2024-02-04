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Yangında can kaybı artıyor; OHAL ilan edildi

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Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

Yangında can kaybı artıyor; OHAL ilan edildi mask
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CNN'in aktardığına göre, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artacağını söyledi. İçişleri Bakanı Carolina Toha da itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

29 YANGIN SÜRÜYOR

Şilili yetkililer, orman yangınlarının Valparaiso ile Marga Marga bölgelerinde devam ettiği bilgisini paylaşarak, ölü sayısının 51'e çıktığını bildirdi. Yetkililer, Valparaiso'daki orman yangınlarında yaklaşık 1100 evin hasar gördüğünü aktardı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya hesabından, orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# devam, Sosyal, Devlet

04 Şub 2024 - 11:05 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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