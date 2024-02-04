04 Şub 2024 - 10:48- Gündem G:

Hafize Gaye Erkan iki yıl daha maaş alacak

ABONE OL Google News Sayfamız

TCMB Başkanlığı görevinden “affını isteyen”, ancak kararnameyle görevinden alındığı açıklanan Hafize Gaye Erkan’ın iki yıl daha maaş alıp almayacağı merak konusu. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre 2 yıl daha maaş almasının mümkün olduğunu söyledi.

Hafize Gaye Erkan iki yıl daha maaş alacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan, Hafize Gaye Erkan, 7 ay 23 gün sonra “görevden affını” istedi. Daha önce de gündem olan görev “affı” sonrasında maş alımı sürecek mi sorusu tekrar gündem oldu. Konuya ilişkin 2006-2011 arasında TCMB Başkanı olarak görev yapan Durmuş Yılmaz konuştu.

“Şu anda görev süreleri dolmadan birbiri arkasına görevden alınmış üç başkan var. Bunlar kamuda herhangi bir göreve atanmadılar. Kayıtlara geçmesi için soruyorum bunu çünkü bu konu ileride araştırılacaktır, aynı 128 milyar rezervle ilgili araştırmanın yapılacağı gibi. Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal, şu anda görevde olan başkan. Bunlar şu anda maaş alıyorlar mı almıyorlar mı?”

Sadece Merkez Bankası değil tüm kamu görevlilerinin görevden alındıktan sonra 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.”

Ocak 2024'te yapılan zam öncesinde Merkez Bankası başkanının brüt maaşı 161 bin TL'ydi.

Kaynak: CUMHURİYET

# sonra, ilgili, Ocak, merkez, görev, başkan, Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası

04 Şub 2024 - 10:48 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Meral Akşener'in acı günü: Ablasını son yolculuğuna uğurladı mask
Meral Akşener'in acı günü: Ablasını son yolculuğuna uğurladı
Yamaç parasütü kazası! Kayalıklara düştüler mask
Yamaç parasütü kazası! Kayalıklara düştüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak
İzmir'de korkutan deprem mask
İzmir'de korkutan deprem
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı mask
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Antalya'da evde yangın! Komşuları kadını yaralı olarak çıkardı mask
Antalya'da evde yangın! Komşuları kadını yaralı olarak çıkardı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber