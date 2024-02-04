Hafize Gaye Erkan iki yıl daha maaş alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan, Hafize Gaye Erkan, 7 ay 23 gün sonra “görevden affını” istedi. Daha önce de gündem olan görev “affı” sonrasında maş alımı sürecek mi sorusu tekrar gündem oldu. Konuya ilişkin 2006-2011 arasında TCMB Başkanı olarak görev yapan Durmuş Yılmaz konuştu.

“Şu anda görev süreleri dolmadan birbiri arkasına görevden alınmış üç başkan var. Bunlar kamuda herhangi bir göreve atanmadılar. Kayıtlara geçmesi için soruyorum bunu çünkü bu konu ileride araştırılacaktır, aynı 128 milyar rezervle ilgili araştırmanın yapılacağı gibi. Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal, şu anda görevde olan başkan. Bunlar şu anda maaş alıyorlar mı almıyorlar mı?”

Sadece Merkez Bankası değil tüm kamu görevlilerinin görevden alındıktan sonra 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.”

Ocak 2024'te yapılan zam öncesinde Merkez Bankası başkanının brüt maaşı 161 bin TL'ydi.

Kaynak: CUMHURİYET