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Alanya'da UFO paniği: İnanılmaz anları kaydettiler

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Alanya semalarında yaşanan görüntüler vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. UFO olduğu iddia edilen nesneler ışık saçarak hareket ederken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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İhbar hattımıza vatandaşlar tarafından iletilen görüntülerde, UFO olduğu iddia edilen 2 adet parlayan nesnenin hızlı hareketlerle uçtuğu görülüyor.

Olayı görenler hemen telefonlarına sarılarak nesneleri kaydederken, görgü tanığı vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı.

Görüntülerdeki nesnelerin ne olduğu henüz bilinmezken, Uzmanlar Starlink treni ya da lazer ışıklarının bulutlara yansıması olabileceğini söylediler.

Kaynak: Haber Merkezi

# ihbar

04 Şub 2024 - 10:39 - Gündem

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