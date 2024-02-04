İhbar hattımıza vatandaşlar tarafından iletilen görüntülerde, UFO olduğu iddia edilen 2 adet parlayan nesnenin hızlı hareketlerle uçtuğu görülüyor.
Olayı görenler hemen telefonlarına sarılarak nesneleri kaydederken, görgü tanığı vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı.
Görüntülerdeki nesnelerin ne olduğu henüz bilinmezken, Uzmanlar Starlink treni ya da lazer ışıklarının bulutlara yansıması olabileceğini söylediler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.