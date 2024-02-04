- Asayiş

Seyir halindeki otomobilden yola düştü

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İstanbul Çekmeköy'de bir kadın kapısı açık halde ilerleyen otomobilden yola düştü. O sırada otomobili durduran sürücü araçtan inerek yola düşen kadını zorla araca bindirdi.

Seyir halindeki otomobilden yola düştü mask
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Otomobilin ön yolcu kapısını açan bir kadın, bir süre yolda bu şekilde ilerledi. Açık kapıdan sarkan kadın, daha sonra yola düştü. O sırada otomobili durduran sürücü, araçtan inerek yola düşerek yaralanan kadını kucaklayıp zorla araca bindirdi. Sürücü, aracına binerek yoluna devam etti.

ZORLA ARACA BİNDİRDİ

O anlar, arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapısı açık ilerleyen otomobilden kadının yola düştüğü görülürken, araçtan inen sürücü kadını zorla otomobile bindiriyor. 

Kaynak: DHA

# devam, sonra, Gelen

04 Şub 2024 - 10:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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