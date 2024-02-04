Altının kaça yükseleceğini açıkladı; herkes akın akın almaya gitti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed toplantısı sonrası altın fiyatlarının yükselişinin devam edeceğini ve yıl sonuna doğru gram altının 3000 TL’ye kadar yükseleceği tahmininde bulundu.
ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI
Memiş’in yükselişin yavaş yavaş gerçekleşerek yıl sonunda tahminini görebileceğimizi söyleyerek şöyle konuştu:
” Ons altında 2030, 2020, 2000 ve 2050 dolar seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altın fiyatında 2050 TL destek seviyesi, 2070 TL direnç seviyesi. Mart sonunda gram altın 2150 TL, yaz aylarında 2500-2700 TL, yıl sonunda ise 3000 TL’ye ulaşabilir.” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.