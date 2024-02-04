04 Şub 2024 - 09:43- Asayiş G:

Bungalov dolandırıcılığı: İnternet üzerinden vurgun yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

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İstanbul Ümraniye'de bungalov kiralayacaklarını söyledikleri mağdurdan, banka aracılığıyla 135 bin lira alıp kayıplara karışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Bungalov dolandırıcılığı: İnternet üzerinden vurgun yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı mask
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Ümraniye’de polise başvuran mağdur A.A., internet üzerinden kiralık bungalov ilanı veren bir kişiyle telefonla görüştüğünü, kiralama ücreti olarak kendisine iletilen banka hesabına 135 bin lira yatırdığını, ancak bu kişinin ortadan kaybolduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada paranın havale edildiği banka hesap bilgileri üzerinden dolandırıcıların kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonda şüpheliler Erdal Y.(50), Erkan A.(44), Cengiz Ü.(42) gözaltına alındı.

EN AZ 10 SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden Erdal Y.’nin poliste 10, Erkan A.’nın 13, Cengiz Ü.’nün ise 15 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla bir kuyumcudan alışveriş yaptığını tespit etti. Şüpheli kuyumcudan alışveriş yaptığı sırada güvenlik kameralarına yansıdı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

# internet, sevk, Polis, ilgili

04 Şub 2024 - 09:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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