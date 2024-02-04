Bungalov dolandırıcılığı: İnternet üzerinden vurgun yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Ümraniye’de polise başvuran mağdur A.A., internet üzerinden kiralık bungalov ilanı veren bir kişiyle telefonla görüştüğünü, kiralama ücreti olarak kendisine iletilen banka hesabına 135 bin lira yatırdığını, ancak bu kişinin ortadan kaybolduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada paranın havale edildiği banka hesap bilgileri üzerinden dolandırıcıların kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonda şüpheliler Erdal Y.(50), Erkan A.(44), Cengiz Ü.(42) gözaltına alındı.
EN AZ 10 SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerden Erdal Y.’nin poliste 10, Erkan A.’nın 13, Cengiz Ü.’nün ise 15 suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayla bir kuyumcudan alışveriş yaptığını tespit etti. Şüpheli kuyumcudan alışveriş yaptığı sırada güvenlik kameralarına yansıdı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.