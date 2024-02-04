Tekel bayisine silahlı saldırı

Gece saatlerinde meydana gelen olayda iş yeri sahibi Tayfun K. içeride oturduğu sırada yüzü maskeli bir kişi, dükkana girip silahla ateş etmeye başladı. Olay yerine otomobille geldiği belirlenen şüpheli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

KURŞUN SIYIRDI

Tayfun K.'nin şans eseri bir kurşun yüzünü sıyırırken, diğer kurşun ise yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti. Elinden yaralanan Tayfun K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA