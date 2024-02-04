- Asayiş

Tekel bayisine silahlı saldırı

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İstanbul Bahçelievler'de tekel bayisine gelen yüzü maskeli kişi, dükkan sahibi Tayfun K.'ye silahla ateş ederek kaçtı. Tayfun K., saldırıda elinden yaralandı.

Tekel bayisine silahlı saldırı mask
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Gece saatlerinde meydana gelen olayda iş yeri sahibi Tayfun K. içeride oturduğu sırada yüzü maskeli bir kişi, dükkana girip silahla ateş etmeye başladı. Olay yerine otomobille geldiği belirlenen şüpheli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

KURŞUN SIYIRDI

Tayfun K.'nin şans eseri bir kurşun yüzünü sıyırırken, diğer kurşun ise yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti. Elinden yaralanan Tayfun K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

# kişi, Polis, Gelen

04 Şub 2024 - 09:36 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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