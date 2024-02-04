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Alanya'da da merak konusu oldu. Uzatıldı mı? İşte cevabı...

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2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk dönem karneleri 19 Ocak’ta dağıtılmış ve okullar ara tatile girmişti. Sosyal medyada ise ara tatilin 30 güne uzatıldığı haberleri dolaşmaya başladı. İşte uzatıldı mı cevabı...

Alanya'da da merak konusu oldu. Uzatıldı mı? İşte cevabı... mask
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Bazı sosyal medya hesaplarında ara tatilin 30 güne uzatıldığına dair asılsız bilgiler dolaşıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu bilginin doğru olmadığını teyit etti. Ara tatil planlanan sürede tamamlanacak ve 2 Şubat’ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi ise şu şekilde:

Okulların Açılış Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi
Birinci Ara Tatil: 11-20 Kasım 2023
Sömestr Tatil: 22 Ocak – 2 Şubat 2024
İkinci Ara Tatil: 8-12 Nisan 2024
Eğitim Öğretim Yılının Sonu: 14 Haziran 2024 - Haber Merkezi

Kaynak: Haber Merkezi

# Ocak, eğitim, Sosyal, haber

04 Şub 2024 - 08:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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