Alanya'da da merak konusu oldu. Uzatıldı mı? İşte cevabı...

Bazı sosyal medya hesaplarında ara tatilin 30 güne uzatıldığına dair asılsız bilgiler dolaşıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu bilginin doğru olmadığını teyit etti. Ara tatil planlanan sürede tamamlanacak ve 2 Şubat’ta sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi ise şu şekilde:
Okulların Açılış Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi
Birinci Ara Tatil: 11-20 Kasım 2023
Sömestr Tatil: 22 Ocak – 2 Şubat 2024
İkinci Ara Tatil: 8-12 Nisan 2024
Eğitim Öğretim Yılının Sonu: 14 Haziran 2024 - Haber Merkezi
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.