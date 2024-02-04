Alanya'da da merak konusu oldu. Uzatıldı mı? İşte cevabı...

Bazı sosyal medya hesaplarında ara tatilin 30 güne uzatıldığına dair asılsız bilgiler dolaşıyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu bilginin doğru olmadığını teyit etti. Ara tatil planlanan sürede tamamlanacak ve 2 Şubat’ta sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi ise şu şekilde:

Okulların Açılış Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi

Birinci Ara Tatil: 11-20 Kasım 2023

Sömestr Tatil: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

İkinci Ara Tatil: 8-12 Nisan 2024

Eğitim Öğretim Yılının Sonu: 14 Haziran 2024 - Haber Merkezi

Kaynak: Haber Merkezi