Feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı. Ölü ve yaralılar var

Osmaniye Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli’nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil alev alev yanmaya başladı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken bu sırada yolcu otobüsü ile tırın dorsesine çarptı. Tır da aldığı darbe sonucunda önündeki hafif ticari araca çarptı

OTOBÜS ŞÖFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken otobüsteki yaralıların tahliyesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi