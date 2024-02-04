04 Şub 2024 - 08:47- Asayiş G:

Feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı. Ölü ve yaralılar var

ABONE OL Google News Sayfamız

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

6 ilde trafik kazası! Bilanço ağır mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Osmaniye Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli’nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil alev alev yanmaya başladı.  Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken bu sırada yolcu otobüsü ile tırın dorsesine çarptı. Tır da aldığı darbe sonucunda önündeki hafif ticari araca çarptı

OTOBÜS ŞÖFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken otobüsteki yaralıların tahliyesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yangın, Otomobil

04 Şub 2024 - 08:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yük asansörü depoya düştü mask
Yük asansörü depoya düştü
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu mask
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu
Taksi ücreti ödemek istemedi, şöföre saldırdı mask
Taksi ücreti ödemek istemedi, şöföre saldırdı
Dansözlük yapmasını bırakması isteyen sevgilisine kurşun yağdırdı mask
Dansözlük yapmasını bırakması isteyen sevgilisine kurşun yağdırdı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı mask
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı
İki tramvay çarpıştı: vatman ve 2 yolcu yaralandı mask
İki tramvay çarpıştı: vatman ve 2 yolcu yaralandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber