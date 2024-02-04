'Dur' ihtarına uymadı bahanesi herkesi şaşırttı: Psikolojik sorunlarım var

Denetleme yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpıp hızla kaçtı. Ekipler, bunun üzerine aracı yakalamak için takibe başladı. Ankara Karayolu üzerinden Bozüyük istikametine doğru kaçarken sol ön lastiği patlayan sürücü, durmadan kaçmaya devam etti. Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından ekipler, aracın önüne geçerek durdurdu.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aracı durduran şüpheli arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, kısa sürede 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin Furkan Ö. ve Murat G. olduğu belirlendi. Otomobili kullandığı öğrenilen Furkan Ö., polise ekiplerine, "Amirim psikolojik sıkıntılarım var. Psikolojim bozuk. Ben kaçtım. Ama bunları nasıl yaptım yemin ediyorum bilmiyorum. Hayatım bitti amirim benim" diyerek yalvardı.

'HAYATIM BİTTİ'

Ekipler, Furkan Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, 'Dur' ihtarına uymamaktan bin 440 lira, makas atmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uyguladı. Sürücü ve arkadaşı Murat G.(26) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA