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Meteoroloji'den Akdeniz dahil 6 bölgeye yağış uyarısı

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Meteoroloji'nin tahminlerine göre; bugün Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklendiğini duyurdu.

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# yağmur, Yer, Hava, sağanak, meteoroloji

04 Şub 2024 - 08:29 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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