- Ekonomi

O otomobil markası rakipleri fark attı; peynir ekmek gibi satıldı

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En çok satan otomobil marka ve modelleri paylaşıldı. Piyasada en çok tercih edilen ve en çok ismi geçen otomobil modeli tam 9 milyon satış fark attı.

O otomobil markası rakipleri fark attı; peynir ekmek gibi satıldı mask
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Tarih boyunca en çok satan otomobillerin marka ve modelleri listelendi. Diğer otomobillere fark atan o marka ve model piyasaya resmen yön veriyor. 50 milyonun üzerinde satış gerçekleştirerek, ikinci en çok satan model ve markaya 9 milyon satış fark atan Toyota Corolla tarihin en çok satan modeli oldu.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MODELLERİ

Toyota Corolla - 50 milyonun üzerinde
Ford F Serisi - 41 milyondan fazla
Volkswagen Golf - 35 milyondan fazla
Honda Civic - 24 milyondan fazla
Volkswagen Passat - 23 milyondan fazla
Volkswagen Beetle - 21 milyondan fazla
OPEL/Vauxhall Corsa - 18 milyon
Lada "Klasik" - 17,75 milyon
Ford Fiesta - 16,5 milyon
Ford Model T - 16,5 milyon

Kaynak: Haber Merkezi

# Otomobil

04 Şub 2024 - 08:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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