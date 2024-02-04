O otomobil markası rakipleri fark attı; peynir ekmek gibi satıldı

Tarih boyunca en çok satan otomobillerin marka ve modelleri listelendi. Diğer otomobillere fark atan o marka ve model piyasaya resmen yön veriyor. 50 milyonun üzerinde satış gerçekleştirerek, ikinci en çok satan model ve markaya 9 milyon satış fark atan Toyota Corolla tarihin en çok satan modeli oldu.
EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MODELLERİ
Toyota Corolla - 50 milyonun üzerinde
Ford F Serisi - 41 milyondan fazla
Volkswagen Golf - 35 milyondan fazla
Honda Civic - 24 milyondan fazla
Volkswagen Passat - 23 milyondan fazla
Volkswagen Beetle - 21 milyondan fazla
OPEL/Vauxhall Corsa - 18 milyon
Lada "Klasik" - 17,75 milyon
Ford Fiesta - 16,5 milyon
Ford Model T - 16,5 milyon
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.