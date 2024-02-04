O otomobil markası rakipleri fark attı; peynir ekmek gibi satıldı

Tarih boyunca en çok satan otomobillerin marka ve modelleri listelendi. Diğer otomobillere fark atan o marka ve model piyasaya resmen yön veriyor. 50 milyonun üzerinde satış gerçekleştirerek, ikinci en çok satan model ve markaya 9 milyon satış fark atan Toyota Corolla tarihin en çok satan modeli oldu.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MODELLERİ



Toyota Corolla - 50 milyonun üzerinde

Ford F Serisi - 41 milyondan fazla

Volkswagen Golf - 35 milyondan fazla

Honda Civic - 24 milyondan fazla

Volkswagen Passat - 23 milyondan fazla

Volkswagen Beetle - 21 milyondan fazla

OPEL/Vauxhall Corsa - 18 milyon

Lada "Klasik" - 17,75 milyon

Ford Fiesta - 16,5 milyon

Ford Model T - 16,5 milyon

Kaynak: Haber Merkezi