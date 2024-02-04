Şok olay! İki çocuk birbirine bıçaklarla saldırdı

İki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada iki çocuk da birbirlerini yaraladı.
ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
İkili kanlar içinde yerde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahelenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.