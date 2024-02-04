Korkunç kaza! Otomobil tır ile çarpıştı

İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Taha Yıldırım idaresindeki plakalı otomobil, aynı istikamete giden sürücüsünün ismi ve plakası tespit edilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilin arka koltuğunda oturan Cengiz Baran olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ömer Taha Yıldırım, yanındaki Filiz Dursun ve arka koltukta oturan Emre Aydın araç içerisinde sıkıştı. Kazanın ardından ise tır sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

SIKIŞTIKLARI YERDEN İTFAİYE KURTARDI





İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA