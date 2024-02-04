- Gündem

Polis helikopteri kaza kırıma uğradı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis helikopteri Nurdağı ilçesinde kırsal alanda kaza kırıma uğradı.Düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, bir teknisyen yaralandı

Polis helikopteri kaza kırıma uğradı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'daki görevine tamamladıktan sonra havalimanından Gaziantep Havalimanı'na gitmek için havalanan Havacılık Daire Başkanlığı’nda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk ile bir teknisyenden oluşan personelin bulunduğu polis helikopterinden, alınan bilgiye göre saat 22.49'da sinyal alınamadı. Helikopterle iletişim kesilmesinin ardından Nurdağı ilçesine bağlı Kartal köyü sakinleri bir helikopterin düştüğü yönünde ihbarda bulundu. Bölgeye giden köylüler, yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı ile karşılaştı.

2 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 pilotun şehit, teknisyenin ise yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan teknisyen, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza bölgesi jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, uzman ekipler çalışma başlattı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Polis helikopterinin kaza kırıma uğradığını ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. 

"Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum."

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep’te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 pilot için taziye mesajı yayınladı. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, kazada şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. Açıklamada, "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadeleri kullanıldı. 

Kaynak: DHA

# acil, Hava, sevk, Son, sonra, Polis, Sosyal, Bakan

04 Şub 2024 - 07:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı mask
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Antalya'da evde yangın! Komşuları kadını yaralı olarak çıkardı mask
Antalya'da evde yangın! Komşuları kadını yaralı olarak çıkardı
Antalya'da otomobil ağaca çarptı: Ölü ve yaralı var mask
Antalya'da otomobil ağaca çarptı: Ölü ve yaralı var
Evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu mask
Evlerin duvarları ve yollarda çatlaklar oluştu
Antalya Karaalioğlu Parkı'nda Trabzon Festivali başladı mask
Antalya Karaalioğlu Parkı'nda Trabzon Festivali başladı
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü mask
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber