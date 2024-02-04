Polis helikopteri kaza kırıma uğradı

Hatay'daki görevine tamamladıktan sonra havalimanından Gaziantep Havalimanı'na gitmek için havalanan Havacılık Daire Başkanlığı’nda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk ile bir teknisyenden oluşan personelin bulunduğu polis helikopterinden, alınan bilgiye göre saat 22.49'da sinyal alınamadı. Helikopterle iletişim kesilmesinin ardından Nurdağı ilçesine bağlı Kartal köyü sakinleri bir helikopterin düştüğü yönünde ihbarda bulundu. Bölgeye giden köylüler, yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı ile karşılaştı.

2 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 pilotun şehit, teknisyenin ise yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan teknisyen, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza bölgesi jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken, uzman ekipler çalışma başlattı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Polis helikopterinin kaza kırıma uğradığını ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum."

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep’te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 pilot için taziye mesajı yayınladı. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, kazada şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. Açıklamada, "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA