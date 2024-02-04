04 Şub 2024 - 07:12- Gündem G:

Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi

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SPACEX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyurdu.Dragon kapsülünün, istasyondan ayrılmasının en erken 6 Şubat'ta olacağı açıklandı.

Alper Gezeravcı'nın dönüşü ikinci kez ertelendi mask
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi. SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtildi.

EN ERKEN DÖNÜŞ TARİHİ 6 ŞUBAT

Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi. 

Kaynak: DHA

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04 Şub 2024 - 07:12 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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