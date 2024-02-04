Tünelde alev alev yandı; zincirleme kazaya sebep oldu

Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Mustafa Zengin idaresindeki yolcu otobüsü, önünde ilerleyen tırın dorsesine çarptı. Kontrolden çıkan tır da önündeki hafif ticari araca çarparak durdu.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüs şoförü Mustafa Zengin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: DHA