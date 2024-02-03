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Bakanlık önünde bomba patladı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patladı,

Bakanlık önünde bomba patladı mask
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre yerel saatle 00.50 sıralarında bir gazeteyi arayan kimliği belirsiz şahıs, başkentin merkezindeki Stadiou Caddesi'nde bulunan Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını söyledi.

BAKANLIK BİNASI HASAR ALDI

Gazete polise ihbarda bulundu ve bölge altına alındı. Çantanın içindeki bomba ise 01:29 da patladı. Patlamada bakanlık binası hasar aldı. Olayı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" adlı bir örgütün üstlendiği belirtildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Devlet

03 Şub 2024 - 23:05 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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