Bakanlık önünde bomba patladı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre yerel saatle 00.50 sıralarında bir gazeteyi arayan kimliği belirsiz şahıs, başkentin merkezindeki Stadiou Caddesi'nde bulunan Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını söyledi.
BAKANLIK BİNASI HASAR ALDI
Gazete polise ihbarda bulundu ve bölge altına alındı. Çantanın içindeki bomba ise 01:29 da patladı. Patlamada bakanlık binası hasar aldı. Olayı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" adlı bir örgütün üstlendiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.