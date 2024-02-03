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Reza Zarrab kayıplara karıştı

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ABD'de itirafçı olan Reza Zarrab serbest kaldıktan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi. Evini ve çiftliğini sattığı iddia edildi.

Reza Zarrab kayıplara karıştı mask
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Afganistan ve Suriye'deki terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı askerler ve aileleri adına, Zarrab ve Halkbank aleyhine 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişi tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tazminat davası açılmıştı.

YAŞADIĞI EVİ SATTI 

VOA'nın haberine göre; davacıların avukatları sanık Zarrab'ın ABD'de kayıplara karıştığını söyleyerek mahkemeden ek süre talep etti.  Davacıların avukatları yaptıkları açıklamada Zarrab'ın ABD'de yaşadığı yeri tespit edemediklerini ve yaşadığı iddia edilen evin de satılarak el değiştirdiğini tespit ettiklerini aktardı. VOA'nın haberine göre Zarrab'ın birden fazla kimliği ve takma adları olduğu ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.

Kaynak: VOA

# kişi

03 Şub 2024 - 22:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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