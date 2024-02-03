Reza Zarrab kayıplara karıştı

Afganistan ve Suriye'deki terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı askerler ve aileleri adına, Zarrab ve Halkbank aleyhine 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişi tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tazminat davası açılmıştı.





YAŞADIĞI EVİ SATTI

VOA'nın haberine göre; davacıların avukatları sanık Zarrab'ın ABD'de kayıplara karıştığını söyleyerek mahkemeden ek süre talep etti. Davacıların avukatları yaptıkları açıklamada Zarrab'ın ABD'de yaşadığı yeri tespit edemediklerini ve yaşadığı iddia edilen evin de satılarak el değiştirdiğini tespit ettiklerini aktardı. VOA'nın haberine göre Zarrab'ın birden fazla kimliği ve takma adları olduğu ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.

Kaynak: VOA