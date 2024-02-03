DEM Parti'den dengeleri değiştirecek karar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Yerel seçim gündemi ile toplanan MYK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere batıdaki pek çok il ve ilçede aday çıkarıp çıkarmamayı masaya yatırdı.



İSTANBUL KARARI NETLEŞTİ





Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantıda uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarma kararı alındı. Bu konuda olası isimler üzerinde durulsa da net bir karar çıkmadı.

ANTALYA'DA DA ADAY ÇIKARILACAK

DEM Parti MYK’si Antalya’da da aday çıkarma kararı aldı. Ancak buradan gösterilecek adayın ismi netleşmedi.

Kaynak: Haber Merkezi